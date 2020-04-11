Son dakika haberi... Canlı Blog | Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişmeler

Dünyadan gelen en son corona virüs haberlerini anbenan aktarıyoruz.

16.14: Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Covid-19 vakası artışı sürüyor. Kısmi sokağa çıkma yasağının uzatıldığı Malezya'da bugün 184 kişiye daha virüs bulaştı. Endonezya'da 330 kişiye daha virüs teşhisi konurken, son 24 saatte 21 kişi öldü. Birçok eyaletinde olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da vaka sayısı 7 bin 566'ya yükseldi. Bir günde 233 yeni vaka görülen Filipinler'de toplam vaka sayısı 4 bin 428 oldu