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11.04.2020 - 18:09 | | AA

Son dakika haberi... Canlı Blog | Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişmeler

Tüm dünyadan corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Vaka sayısı 1 milyon 725 bini aşmış durumda. 104 bin 901 kişi hayatını kaybetti, 390 bin kişi ise iyileşti. İşte corona virüs ile ilgili son gelişmeler

Son dakika haberi... Canlı Blog | Dünyada corona virüse dair yaşanan son gelişmeler

Dünyadan gelen en son corona virüs haberlerini anbenan aktarıyoruz.

16.14: Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Covid-19 vakası artışı sürüyor. Kısmi sokağa çıkma yasağının uzatıldığı Malezya'da bugün 184 kişiye daha virüs bulaştı. Endonezya'da 330 kişiye daha virüs teşhisi konurken, son 24 saatte 21 kişi öldü. Birçok eyaletinde olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da vaka sayısı 7 bin 566'ya yükseldi. Bir günde 233 yeni vaka görülen Filipinler'de toplam vaka sayısı 4 bin 428 oldu

Sokağa çıkma yasağını ihlal edince... Polise böyle yalvardı!İçişleri Bakanlığı tarafından 31 İlde uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen ve polise yakalanan 2 kişi ceza yememek için elinden geleni yaptı. Ekmek almak için dışarı çıktıklarını ve yasağı bilmediğini söyleyen 2 arkadaş, polislere bir daha ki sefere 10 bin TL ceza kesilmesini bile teklif etti.
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