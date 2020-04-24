Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada corona virüste son durum!
Gelen son dakika haberlerine göre dünya genelinde corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Bazı ülkeler önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye başladı. Öte yandan virüsün henüz pik yapmadığı ülkelerde yeni tedbirler alınıyor.
Corona virüste yaşanan son gelişmeleri anbean sizin için aktarıyoruz.
18:42: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti.
18.41: Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele biriminin başkanı Dr. Sakoba Keita'nın virüse yakalandığı bildirildi.
17.10: Almanya'nın önde gelen kamu sağlığı kuruluşu Robert Koch Enstitüsü hükümeti, sokağa çıkma kısıtlamalarının daha fazla gevşetilmemesi yolunda uyardı.
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lars Schaade, corona virüs salgınıyla mücadelede hala çok hassas bir dönemden geçtiklerini söyledi.
Lars Schaade, kısıtlamaların daha fazla gevşetilmesinin, günlük vaka sayılarının 'birkaç yüze' inmesi halinde gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.