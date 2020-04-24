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24.04.2020 - 18:14 |

Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada corona virüste son durum!

Gelen son dakika haberlerine göre dünya genelinde corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. Bazı ülkeler önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye başladı. Öte yandan virüsün henüz pik yapmadığı ülkelerde yeni tedbirler alınıyor.

Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada corona virüste son durum!

Corona virüste yaşanan son gelişmeleri anbean sizin için aktarıyoruz.

18:42: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti.

18.41: Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele biriminin başkanı Dr. Sakoba Keita'nın virüse yakalandığı bildirildi. 

17.10: Almanya'nın önde gelen kamu sağlığı kuruluşu Robert Koch Enstitüsü hükümeti, sokağa çıkma kısıtlamalarının daha fazla gevşetilmemesi yolunda uyardı.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lars Schaade, corona virüs salgınıyla mücadelede hala çok hassas bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Lars Schaade, kısıtlamaların daha fazla gevşetilmesinin, günlük vaka sayılarının 'birkaç yüze' inmesi halinde gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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