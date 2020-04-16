Son dakika haberi... Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüse dair son gelişmeler

Corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD'de bir günde gerçekleşen ölümler korkunç bir rekorun daha kırılmasına yol açtı. Ölüm sayısı sonrası Trump protesto edildi. Ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden olan İtalya'da günlük can kaybının yeniden yükselişe geçmesi de endişe yarattı. İşte dünyada yaşanan son gelişmeler.

18.02: KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan "insan faaliyetlerindeki azalma" sebebiyle hava kirliliği değerlerinde yarı yarıya düşüş yaşandığını açıkladı.

17.05: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.

Rekor artışın, daha önce virüsten öldüğü rapor edilmeyen kişilerin eklenmesiyle ortaya çıktığı bildiriliyor.

16.10: İngiltere ve Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 870 ölüm gerçekleşti. Corona virüsten ölenlerin sayısı 13 bin 738 oldu.