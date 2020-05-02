Son dakika haberi: Canlı blog | Dünyada neler oluyor? Corona virüste son gelişmeler
Corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.ABD'de corona virüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e yükseldi. İşte yaşanan son gelişmeler
Corona virüste yaşanan gelişmeler anbean aktarıyoruz.
18.10: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 621 artarak 28 bin 131'e yükseldi.
18.02: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık alanında ilan edilen ve 24 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin (OHAL) 2 ay daha uzatılacağı belirtildi.
18.00: Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 1331 artarak 18 bin 770'e yükseldi.
17.42: Banladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Mayıs'a kadar uzatılacağı bildirildi.
17.21: Uluslararası Para Fonunun (IMF) Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Gürcistan'a 200 milyon dolar mali destekte bulunacağı bildirildi.
17.10: ABD'de corona virüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e yükseldi.