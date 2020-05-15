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15.05.2020 - 20:13 | | AA

Son dakika haberi: Corona virüsün yeni merkezi Brezilya'da Sağlık Bakanı istifa etti

Gelen son dakika haberlerine göre; Brezilya'da yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Sağlık Bakanı Nelson Teich istifa etti.

Son dakika haberi: Corona virüsün yeni merkezi Brezilya'da Sağlık Bakanı istifa etti

 

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Teich, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı görevini bıraktı.

Bolsonaro'nun Kovid-19 tedavilerinde uygulanması için klorokin ilacı kullanım protokolünde değişiklik yapmasını istemesine Teich, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Teich'in istifasında etkili olan diğer faktörün ise, Bolsonaro'nun ekonominin ön planda tutulmasına yönelik baskıları olduğu öne sürüldü.

Ülkede hızla artan vaka ve ölü sayıları nedeniyle genel karantina uygulamasından yana olan Teich, bu konuda Bolsonaro ile anlaşmazlıklar yaşıyordu.

Bolsonaro, Henrique Mandetta'yı görevden almıştı

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19 salgınıyla mücadelede anlaşamadığı eski Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı 16 Nisan'da görevden almıştı.

Salgını küçümseyen ve Kovid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan Mandetta ile anlaşamamıştı.

Latin Amerika'da Kovid-19 salgınında merkez ülke haline gelen Brezilya'da 208 binden fazla kişiye bulaşan virüs yüzünden 14 bin 267 kişi hayatını kaybetti.

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