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07.04.2020 - 20:34 | | AA

Son dakika haberi... Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı

Son dakika haberine göre; Dünya genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı. Öte yandan virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 300 bini aştı.

Son dakika haberi... Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin  derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni  tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 930, vaka sayısı  ise 1 milyon 397 bin 165'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 127 kişinin  hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 897 can kaybıyla İspanya,  12 bin 227 ile ABD, 10 bin 328  ile Fransa, 6 bin 159 ile İngiltere ve 3 bin 872  ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 331 kişi hayatını  kaybetti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi yaşamını  yitirirken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 101 can kaybıyla  Hollanda ve 1905 ölümle Almanya oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu  ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Sağlık Bakanı Koca: ''Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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