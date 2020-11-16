MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü
ABONE OL
16.11.2020 - 05:44 | | AA

Son dakika haberi: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

Gelen son dakika haberine göre; Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haberi: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

 

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esad rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.

Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da dolmuş yön levhası direğine çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da dolmuş yön levhası direğine çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Bakan Ersoy'dan yanan tarihi Vaniköy Camii açıklaması

Bakan Ersoy'dan yanan tarihi Vaniköy Camii açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet