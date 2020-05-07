Son dakika haberi: İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısı 30 bin 615 oldu

İngiltere’de yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak, 30 bin 615 yükseldi.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 539 artarak, toplamda 30 bin 615’e yükseldi.

Ülkede toplam test sayısı, son 24 saatte yapılan 86 bin 583 testle 1 milyon 534 bin 533’e çıkarken, vaka sayısı da 206 bin 715 oldu.

Sayıların, ülkede salgının zirve noktasının geride bırakıldığını gösterdiğini belirten Raab, salgınla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların gevşetilmesi aşamasına gelindiğini kaydetti.

Raab, sayıların yeniden yükselmeye başlaması halinde tedbirlerin yeniden sıkılaştırılacağını da vurguladı.

Virüsün bulaşma oranının 0.5 ila 0.9 olduğunu belirten Raab, “Virüs halen yenilmiş değil. Bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü koruyor.” ifadelerini kullandı.

"Gevşeme" yol haritası pazar günü açıklanacak

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.?

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından pazar günü açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.