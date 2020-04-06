06.04.2020 - 18:46 | | AA
Son dakika haberi... İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 373 oldu
Gelen son dakika haberine göre; İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.
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İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltına alındıKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı N.B. ve ev hanımı eşi H.B., idarecilere saldırarak hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.