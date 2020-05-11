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11.05.2020 - 06:09 | | AA

Son dakika haberi: İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini mi vurdu? Resmi açıklama geldi...

Gelen son dakika haberlerine göre; İran Ordusu, dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Son dakika haberi: İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini mi vurdu? Resmi açıklama geldi...

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.

İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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