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17.05.2020 - 19:43 | | AA

Son dakika haberi: İtalya'da 3 aydır kabus bitmiyor! Ölü sayısı artıyor...

Gelen son dakika haberlerine göre; İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 artarak 31 bin 908'e yükseldi.

Son dakika haberi: İtalya'da 3 aydır kabus bitmiyor! Ölü sayısı artıyor...

İtalya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 artarak 31 bin 908'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 68 bin 351, bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 225 bin 435 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 366'lık artışla 125 bin 176'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 145 daha artarak 31 bin 908'e ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 775 olan sayı, bugün 762'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 4 bin 960 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 69 oldu.

Bu arada, basına yansıyan bilgilere göre Rieti kentinde Kovid-19 tedavisi gören 104 yaşında bir kadının iyileştiği bildirildi.

Diğer yandan, İtalya'da yarından itibaren ibadethaneler, kuaför ve estetik merkezleri, restoranlar, barlar, kafeler, müzeler, kütüphaneler, sosyal mesafe ve hijyen koşulları çerçevesinde yeniden faaliyete geçmeye hazırlanırken, uzmanlar yeni bir salgın dalgasından korunmak için halka kurallara uyma çağrısı yapıyor.

Türkiye günlük corona virüs tablosuBakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüste son durumunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Son 24 saatte 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962 oldu.
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