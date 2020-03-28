28.03.2020 - 20:22 | | AA
Son dakika haberi.. İtalya'da corona virüsten ölenleri sayısı 10 bini aştı!
Gelen son dakika haberine göre; İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 889 artarak 10 bin 23'e yükseldi
Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındıVan'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları, corona virüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.