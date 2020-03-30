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30.03.2020 - 19:13 | | AA

Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenleri sayısı 11 bini geçti

Gelen son dakika haberine göre; İtalya'da corona virüste vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti

Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenleri sayısı 11 bini geçti

Ayrıntılar geliyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybı 168'e ulaştıSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.
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