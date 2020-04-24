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24.04.2020 - 19:37 | | AA

Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi

İtalya'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 25 bin 969’a yükseldi.

Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü belirtilerek, vaka sayısının 106 bin 527’ye düştüğü bildirildi.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşanların sayısının toplam 192 bin 994 olduğu, iyileşenlerin sayısının da bugün 2 bin 992 artışla 60 bin 498'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 420 artarak, 25 bin 969'a yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğü bildirilen açıklamada, 2 bin 267 olan yoğun bakım hasta sayısının bugün 2 bin 173'e gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 642 bin 356 test yapıldığı bilgisi verildi.

"Eğri eğildi"

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Eğri eğildi. Geleceğe artık güvenle ama aynı zamanda dikkatle bakabiliriz." dedi.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro da ülkedeki durumun epidemiyolojik olarak iyileşme gösterdiğini kaydetti.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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