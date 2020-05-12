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12.05.2020 - 19:10 | | AA

Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 30 bin 911'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; İtalya'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.

Son dakika haberi... İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 30 bin 911'e yükseldi

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, sivil savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1222'lik düşüşle 81 bin 266'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 221 bin 216 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 bin 452’lik artışla 109 bin 39'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 999 olan sayı, 952'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 673 bin 655 test yapıldı.

Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da ise son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi.

Testi pozitif çıkan berber karantinadaBurdur’un Bucak ilçesinde, berberin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Kocaaliler beldesinde sıkı önlemler alındı. Beldede giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanırken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce, "Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdı, bekliyoruz" dedi.
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