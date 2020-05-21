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21.05.2020 - 19:07 | | AA

Son dakika haberi: İtalya'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 486'ya yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre; İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya yükseldi.

Son dakika haberi: İtalya'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 486'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya yükseldi.

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1792’lik düşüşle 60 bin 960’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 228 bin 6 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 278’lik artışla 134 bin 560'a çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 676 olan sayı, bugün 640'a geriledi.

Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 243 bin 398 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 65 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracında maske taktıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Hadımköy'de yapımı devam eden hastaneyi inceledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'deki hastanenin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ın makam aracında bulunan şoförü ve korumasın maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
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