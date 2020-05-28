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28.05.2020 - 18:15 | | AA

Son dakika haberi: Nijerya'da kanlı saldırılar! Çok sayıda ölü var...

Gelen son dakika haberlerine göre; Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Nijerya'da kanlı saldırılar! Çok sayıda ölü var...

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 motosikletli silahlı kişi, Sokoto eyaletine bağlı komşu köyler Garki, Dan Aduwa, Kuzari, Katuma ve Masawa'da etrafa ateş açtı.

Saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yüzlerce kişi korkudan evlerini terk ederken, saldırı nedeniyle tarım ürünleri zarar gördü.

Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad A Sadiq, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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