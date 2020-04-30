Son dakika haberi: Rusya Başbakanı Mişustin'in corona virüs testi pozitif çıktı

Mişustin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, “Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım.” dedi.
Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi.
Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin’e şifa diledi.
15 yaşındaki kız, 30'dan fazla kişiye koronavirüs bulaştırdıErciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, "İstanbul’dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum" dedi.