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29.12.2020 - 14:36 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Hırvatistan'da deprem fırtınası! 6.4 büyüklüğünde deprem oldu

Pazartesi günü 5.2 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balkan ülkesinde, bugün aynı noktada 6.3'lük deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, şiddetli sarsıntı aralarında Almanya, Çekya, İtalya ve Avusturya'nın da bulunduğu 15 ülkede hissedildi. İlk gelen görüntüler, Hırvatistan'da birçok binanın yıkıldığını gösteriyor. Hırvatistan'ın kuzey komşusu Slovenya, depremin ardından nükleer santralini kapattı.

Son dakika... Hırvatistan'da deprem fırtınası! 6.4 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika... Hırvatistan'da şiddetli deprem! İlk görüntüler geldi
Son dakika... Hırvatistan'da şiddetli deprem! İlk görüntüler geldi
Son dakika... Hırvatistan'da şiddetli deprem! İlk görüntüler geldi
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Balkan ülkesi Hırvatistan'da 2020'nin son günleri bir deprem fırtınasına dönüştü. Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından asıl büyük deprem bugün oldu.

Merkez üssü başkent Zagreb yakınlarındaki Sisak olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, büyük paniğe yol açtı. Yerel saatle 12.19'da gerçekleşen sarsıntı, yerin yalnızca 10 kilometre altında meydana geldi.

Son dakika... Hırvatistanda deprem fırtınası 6.4 büyüklüğünde deprem oldu

Reuters haber ajansı, başkent Zagreb'de yaşayanların binaların sallanmasıyla panik halinde sokaklara koştuğunu aktarıyor. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, ilk bilgilere göre bazı binaların tamamen yıkıldığını ve bazı yaralıların olduğunu duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), tüm depremlerin merkez üssünün Sisak kenti yakınlarında olduğunu olduğunu bildiriyor. 6.3'lük şiddetli depremin merkez üssü, 35 bin nüfuslu Sisak'a 12 kilometre uzaklıkta.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, şiddetli deprem Hırvatistan'ın yanı sıra İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Slovenya, Romanya, Avusturya, Slovakya, Almanya ve Çekya'da hissedildi. Böylece, depremi hisseden ülkelerin sayısı 15 oldu.

Son dakika... Hırvatistanda deprem fırtınası 6.4 büyüklüğünde deprem oldu


İlk gelen görüntüler, Hırvatistan'da birçok binanın yıkıldığını gösteriyor. Hırvat N1 kanalının ekrana getirdiği görüntülerde, kurtarma ekipleri bir enkazdan bir erkek ve bir çocuğu canlı olarak çıkardı.

N1 televziyonu ayrıca Petrinja şehrinde bir aracın üstüne çöken bina enkazını ekrana getirdi. Görüntülerde itfaiyecilerin enkaza gömülen ve içerisinde bir kişi bulunan araca ulaşmaya çalıştığı yer aldı.

Son dakika... Hırvatistanda deprem fırtınası 6.4 büyüklüğünde deprem oldu

SLOVENYA NÜKLEER SANTRALİ KAPATTI

Hırvatistan'ın kuzey komşusu Slovenya, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından nükleer santralin önlem amacıyla kapatıldığını duyurdu.

Hırvatistan'da Pazartesi günü de aynı noktada peş peşe depremler olmuştu. Sabaha karşı meydana gelen 5.2'lik ilk depremin hemen ardından 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı gerçekleşmiş, bazı binalarda hasar oluşmuştu.

 Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yılın Mart ayında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı.

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