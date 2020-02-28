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HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi: Hain saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama!
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28.02.2020 - 08:54 |

Son dakika haberi: Hain saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama!

Reuters'ın geçtiği habere göre, İdlib saldırısıyla ilgili Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" denildi.

Son dakika haberi: Hain saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama!

Rus Interfax ve Ria Novosti haber ajanslarının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’den verilen bilgiye göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı. Rus savaş uçakları Türk birliklerin bulunduğu yere hava saldırısı düzenlemedi.

Rusya, Türk kayıpları öğrendikten sonra Suriye hükümetinin ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı."

 

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