Son dakika haberi: Hain saldırının ardından Rusya'dan ilk açıklama!

Rus Interfax ve Ria Novosti haber ajanslarının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’den verilen bilgiye göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı. Rus savaş uçakları Türk birliklerin bulunduğu yere hava saldırısı düzenlemedi.

Rusya, Türk kayıpları öğrendikten sonra Suriye hükümetinin ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı."