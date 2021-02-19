Son dakika: İngiltere Prensi Harry tüm onursal unvanlarını kaybetti

Buckingham Sarayı bugün yaptığı açıklamada, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini Kraliçe'ye onayladığını söyledi. Dünyada son haber olan karar, Sussex Dükü ile Kraliyet Ailesi üyeleri arasındaki görüşmelerden sonra verildi.

Bir Buckingham Sarayı sözcüsü şunları söyledi, "Sussex Dükü ve Düşesi, Kraliyet Ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini Majesteleri Kraliçe'ye doğruladı. Kraliçe, Dük ile yapılan görüşmelerin ardından, Kraliyet Ailesi'nin işinden uzaklaşarak, kamu hizmeti hayatının getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığını teyit eden bir yazı yazdı.

"Dük ve Düşes tarafından düzenlenen fahri askeri atamalar ve Kraliyet himayeleri, Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri arasında yeniden dağıtılmadan önce Majestelerine iade edilecek. Alınan karardan herkes üzüntü duysa da, Dük ve Düşes ailenin çok sevilen üyeleri olmaya devam ediyor."

"Sussex Dükü ve Düşesi'nden bir sözcü de yaptığı açıklamada, "Geçen yıl yaptıkları çalışmaların da kanıtladığı gibi, Sussex Dükü ve Düşesi, hem İngiltere'ye hem de dünyanın dört bir yanındaki görevlerine ve hizmetlerine bağlı kalmaya ve desteklerini desteklerini sunmaya devam etti."