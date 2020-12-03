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03.12.2020 - 16:03 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İngiltere'de büyük patlama

Bristol kentindeki bir depoda yerel saatle 11.22'de meydana gelen şiddetli patlamanın ardından, kayıplar olduğu bildiriliyor.

Son dakika... İngiltere'de büyük patlama

İngiliz basını, Bristol kentindeki bir depoda bugün yerel saatle 11.22'de bir patlama olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları, Bristol yakınlarındaki Avonmouth banliyösündeki şiddetli patlamanın ardından en az 10 ambulansın olay yerine geldiğini söylüyor.

Acil servis yetkilileri patlama sonucu kayıpların oldğunu doğruladı, depo çevresinde çok sayıda polis aracı göze çarpıyor.

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