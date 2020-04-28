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28.04.2020 - 19:13 | | AA

Son dakika | İngiltere'de corona nedeniyle son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.

Son dakika | İngiltere'de corona nedeniyle son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti
Balkonda aç kalan köpeğe itfaiye merdiveni ile yiyecekYalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir evin balkonunda aç ve susuz kalan köpeğin yardımına belediye ile itfaiye ekipleri koştu. Su ve mama verilen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belediye görevlileri, köpeğin sahibine ulaşmaya çalışıyor.
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