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28.05.2020 - 18:47 | | AA

Son dakika... İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 887 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 37 bin 887'ye yükseldi.

Son dakika... İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 887 oldu

Ayrıntılar geliyor...

Kaldırıma çıkan otomobil, önce anne ve çocuğuna ardından işyerine çarptıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, el freni çekilmeden park edilen otomobil, yokuş aşağı yaklaşık 150 metre sürücüsüz olarak hareket etti. Otomobil önce kaldırımda yürüyen anne ve kızına, ardından da bir iş yerine çarparak durdu. Anne ve kızı, güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı yara almadan atlattı.
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