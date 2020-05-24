24.05.2020 - 19:15 | | AA
Son dakika... İngiltere'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 793 oldu
Gelen son dakika haberine göre; İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 36 bin 793'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Kadın savcı yalanıyla dolandırdılar Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mukaddes A.'nın (65) evine kendisini savcı olarak tanıtıp, "Bir kuyumcunun öldürülüp, dükkanındaki altınları çalındı. Olay yerinde kimliğin bulundu" yalanıyla giren kadın, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Kadın ve suç ortağı 5 kişi, JASAT ekibi tarafından 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.