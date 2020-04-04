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04.04.2020 - 16:14 | | AA

Son dakika | İngiltere'de corona virüsü nedeniyle ölümlerde korkunç artış!

Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi.

Son dakika | İngiltere'de corona virüsü nedeniyle ölümlerde korkunç artış!

İngiltere'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul sınırı kapatıldı! Şehre yürüyerek girdilerCorona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.
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