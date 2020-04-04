04.04.2020 - 16:14 | | AA
Son dakika | İngiltere'de corona virüsü nedeniyle ölümlerde korkunç artış!
Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi.
İstanbul sınırı kapatıldı! Şehre yürüyerek girdilerCorona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek giriş yaptı.