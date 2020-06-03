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03.06.2020 - 18:21 | | AA

Son dakika | İngiltere'de coronadan vefat edenlerin sayısı 40 bine dayandı!

Son dakika haberine göre, İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 359 artarak toplamda 39 bin 728'e çıktı.

Son dakika | İngiltere'de coronadan vefat edenlerin sayısı 40 bine dayandı!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 bin 829 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 4 milyon 786 bin 219 oldu.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 359 kişi daha hayatını kaybederken, toplam sayı 39 bin 728'e yükseldi. Vaka sayısı da 1871 artarak 279 bin 856'ya ulaştı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Kredi fırsatçılığına dikkat! Uzman isim uyardıKamu bankalarının düşük faizli finansman desteği içeren paketlerinin sonrasındaki fiyat değişimleri hakkında Prof. Dr. Kerem Alkin CNN TÜRK'te Başak Şengül'e "Kamu bankalarımızın böyle fırsatçılık peşinde koşan firmalarla bu önemli destek paketinde işbirliği yapmayacağını, ancak fiyat değişikliği yapmayan, bu imkanı tüketicilerine yansıtacak yerli ve milli firmalarla işbirliği yapacağını söylemeli" dedi. Alkin, eski kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
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