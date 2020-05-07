MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | İngiltere'den iddialara yanıt geldi: Türkiye bize çok yardımcı oldu
ABONE OL
07.05.2020 - 19:55 | | AA

Son dakika | İngiltere'den iddialara yanıt geldi: Türkiye bize çok yardımcı oldu

İngiltere Hükümeti: "Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti. Türk hükümeti bu süreçte bize çok yardımcı oldu. Koruyucu giysi tedarikinde yardım etmenin yanı sıra ihracat iznini de hızlandırdı."

Son dakika | İngiltere'den iddialara yanıt geldi: Türkiye bize çok yardımcı oldu

Ayrıntılar geliyor...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan İngiliz basınında çıkan haberle ilgili açıklama

 

İtalya’da corona ölümleri 30 bine yaklaştıİtalya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi.Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 1904’lük düşüşle 89 bin 624'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 215 bin 858'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 31'lik artışla toplamda 96 bin 276'ya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği belirlendi

7 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği belirlendi

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

Senin Hikayen filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Senin Hikayen filmi ne zaman, nerede çekildi?

Senin Hikayen filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Senin Hikayen filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sıradaki Haber