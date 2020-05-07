07.05.2020 - 19:55 | | AA
Son dakika | İngiltere'den iddialara yanıt geldi: Türkiye bize çok yardımcı oldu
İngiltere Hükümeti: "Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti. Türk hükümeti bu süreçte bize çok yardımcı oldu. Koruyucu giysi tedarikinde yardım etmenin yanı sıra ihracat iznini de hızlandırdı."
İtalya’da corona ölümleri 30 bine yaklaştıİtalya'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi.Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 1904’lük düşüşle 89 bin 624'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 215 bin 858'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 31'lik artışla toplamda 96 bin 276'ya çıktı.