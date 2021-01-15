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15.01.2021 - 20:57 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İngiltere'den mutasyon açıklaması! Virüs aşıları...

İngiltere'nin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs mutasyonlarının teorik olarak mevcut aşıları aşabileceğini ancak aşıların kendilerini yeni türlere adapte edebileceğini söyledi.

Son dakika... İngiltere'den mutasyon açıklaması! Virüs aşıları...

Vallance bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Varyantların gelecekte bir dereceye kadar aşıları aşması olasıdır" dedi ancak bunun hala tam olarak bilinmediğini söyledi.

Vallance, "Ama aşıların kendilerinin ... özellikle haberci RNA aşılarının virüsteki değişikliklere uyum sağlamasının gerçekten oldukça kolay olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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