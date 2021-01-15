15.01.2021 - 20:57 | | milliyet.com.tr
Son dakika... İngiltere'den mutasyon açıklaması! Virüs aşıları...
İngiltere'nin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance yaptığı açıklamada, yeni koronavirüs mutasyonlarının teorik olarak mevcut aşıları aşabileceğini ancak aşıların kendilerini yeni türlere adapte edebileceğini söyledi.
Vallance bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Varyantların gelecekte bir dereceye kadar aşıları aşması olasıdır" dedi ancak bunun hala tam olarak bilinmediğini söyledi.
Vallance, "Ama aşıların kendilerinin ... özellikle haberci RNA aşılarının virüsteki değişikliklere uyum sağlamasının gerçekten oldukça kolay olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.