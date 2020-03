Son dakika... İnsanlığın en büyük korkularından biri alevlendi!

Tüm dünyanın ödünü patlatan corona virüs salgını, insanoğlunun belki de en büyük korkularından birini alevlendirdi, yalnız ölmek.

Salgınının belki de akıllara en çok kazınan karelerinden bazıları, Kuzey İtalya’nın Bergamo kentinde mezarlıklar müdürlüğü yetişemediği için cenazelerin askeri konvoylarla taşındığı görüntüler oldu.

Dünyaya buradan yayılan acı mesaj, "Covid-19 salgını azamanında ölürseniz, yalnız ölürsünüz" oldu. Hayatını kaybedenlerin yoğun bakımda geçirdikleri son anlarında yanlarında ne ellerini tutan ne de korkularını paylaşabilecekleri bir yakınları vardı.

Hasta yakınları bulaşma riski yüzünden hastaları ziyaret edemiyor. Hatta birçok hasta yakını zaten corona virüs bulaşmış olma riski nedeniyle karantina altında.





Salgın zamanında kurallar farklı işliyor. Yeni tip corona virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenler son günlerini tek başına geçirdiği gibi, geride kalanlar da acılarını tek başına göğüslemek zorunda kalıyor.

Dünyanın her yerinde zaman kısıtlı, liste uzun, üstelik insanların bir araya gelmesi de yasak... Başsağlığı ziyaretleri, destek veren kucaklaşmalar, ağlayacak bir omuz yok.

Cenaze törenleri, anma konuşmaları, dualar, ilahiler eksik. Geride kalanlar acılarını biraz olsun hafifletecek fiziksel yakınlık ve geleneksel ritüellerin hemen hepsinden mahrum şekilde, acısıyla tek başına yüzleşmek zorunda.

Corona virüs salgınının yeni merkezi olmasına kesin gözüyle bakılan ABD'de ise, ünlü New York şehrinin göbeğinde geçici morglar kuruldu.





Başkan Donald Trump, ülkedeki vakaların neredeyse yarısının görüldüğü New York eyaletine 4 bin solunum cihazı gönderdiklerini açıkladı. Ancak kentin valisi Andrew Cuomo, Trump'a "30 bin cihaza ihtiyacım, 4 bin tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü sadece 4 bin suni solunum cihazı gönderiyorsunuz" yanıtını verdi.







Amerikan basını, durumun her geçen gün kötüye gittiği kentte çare olarak askerlerin Manhattan'daki Bellevue Hastanesi yakınında geçici morg kurduğunu aktarıyor. Uluslararası haber ajansları, devasa beyaz çadırların da göze çarptığı bölgeden çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti.

New York'ta şimdiye kadar 33 bini aşkın vaka tespit edildi ve 366 insan hayatını kaybetti.