Son dakika... Irak'ta corona virüste vaka sayısı ve ölümler hızla artıyor

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 70 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 741'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 3 bin 346 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 124 bin 609'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 87 bin 434'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Bugünkü vaka sayısının, ülkede virüsün görüldüğü şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Vaka sayılarının artmaya devam ettiği Irak'ta 8 Ağustos'a kadar devam edecek bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ülkedeki camiler ve diğer ibadet yerleri de Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak.