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02.03.2020 - 00:11 | | AA

Son dakika | Irak'ta flaş gelişme! Allavi çekildi...

Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi.

Son dakika | Irak'ta flaş gelişme! Allavi çekildi...

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, bu görevden vazgeçtiğini duyurdu.

Allavi, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bağımsızlardan oluşan hükümet kurmak istediğini ve bu süreçte kendisine siyasi partilerden baskı yapıldığını ifade ederek “Bu gruplara boyun eğseydim şu an Irak başbakanıydım. Tüm bunlara rağmen, ülkemizi savrulduğu belirsizlikten kurtarmak için çabaladım. Ancak müzakere sürecinde ülke çıkarına hizmet etmeyen birçok durumla karşılaşma şoku yaşadım.” dedi.

Mecliste hükümete güven oylaması oturumunun iki defa ertelendiğini hatırlatan Allavi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e seslenerek “Hükümeti kurma görevinden çekildiğimi makamınıza iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Allavi, göstericilere de çağrıda bulunarak haklarını elde etmeleri için protestolarını sürdürmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı, görevi başka birine verecek

Allavi’nin açıklaması sonrasında yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Berhem Salih, anayasanın verdiği yetkiyle siyasi gruplarla istişare ederek hükümeti kurma görevini 15 gün içerisinde başka bir adaya vereceğini duyurdu.

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