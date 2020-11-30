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30.11.2020 - 19:49 | | DHA

Son dakika...İran Devrim Muhafızları Komutanının öldürüldüğü iddia edildi!

Al Arabiya’nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

Son dakika...İran Devrim Muhafızları Komutanının öldürüldüğü iddia edildi!

Saldırıda İHA’nın Shahdan’ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."
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