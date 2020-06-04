Son dakika... İran serbest bıraktı! Ülkeden ayrıldı

İran'da 2018 yılında tutuklanan ABD'li eski asker Michael White, özgürlüğüne kavuştu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, serbest kalan White'ın İran'dan ayrıldığını ve ülkesine dönüş yolunda olduğunu duyurdu.

Eski bir donanma askeri olan White, İran'a kız arkadaşını ziyaret için gitmişti.

İran makamları, Temmuz 2018'den yedi ay sonra White'ın tutuklandığını resmen açıklamıştı.