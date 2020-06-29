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29.06.2020 - 13:37 | | AA

Son dakika... İran'da corona virüs kabus hortladı: Ölü sayısı fırladı!

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 artarak 10 bin 670'e yükseldi.

Son dakika... İran'da corona virüs kabus hortladı: Ölü sayısı fırladı!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 162 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 536 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 670'e, vaka sayısının da 225 bin 205'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 37'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 186 bin 180 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 639 bin 78 olduğu bilgisini paylaştı.

Ülkede Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletleri "kırmızı bölge", İlam, Loristan ve Gülistan ise riskli bölgeler olarak belirlenmişti.

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