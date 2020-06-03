03.06.2020 - 12:52 | | AA
Son dakika... İran'da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 12'ye yükseldi
Gelen son dakika haberine göre, İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 12'ye yükseldi.
Sitedekilerin başıboş köpek korkusu! Dışarı çıkana saldırıyorlarAntalya'nın Kundu oteller bölgesindeki yaklaşık 2 bin nüfuslu sitede oturanları, başıboş köpek korkusu sardı. Onlarca köpeğin bulunduğu bölgede son olarak Hatice Üstün (70), hayvanların saldırısına uğramak üzereyken, komşusu tarafından kurtarıldı.