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11.06.2020 - 13:12 | | AA

Son dakika... İran'da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 584'e yükseldi!

Gelen son dakika haberine göre, İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 8 bin 584'e yükseldi.

Son dakika... İran'da corona virüs nedeniyle can kaybı 8 bin 584'e yükseldi!

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 8 bin 584'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 238 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 584'e, vaka sayısının da 180 bin 156'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 728'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar 142 bin 663 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 183 bin 208 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Kürdistan ve Kirman'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
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