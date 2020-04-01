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01.04.2020 - 12:45 | | AA

Son dakika | İran'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi!

Gelen son dakika haberine göre, İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

Son dakika | İran'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi!

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

'Evde Kal'an erkeklerin ev halleri...Antalya’da korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih eden erkeklerin ev halleri sosyal medyayı salladı. Kimi erkek el işi ördü, kim evi süpürdü, kimi de mantı açıp yaprak sardı. Bu durumsa en çok ev hanımlarının işine yaradı.
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