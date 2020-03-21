Son dakika... İran'da corona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi

12.30: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556'ya yükseldi.

07.52: Avustralya’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) vaka sayısının 1051'e çıktığı açıklandı. Eyalet sağlık birimlerinden yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde son 24 saat içinde 300 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

07.36: Fas'ta corona virüsü vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Covid-19 tespit edildi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı. Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

07.17: Küba'da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.

04.30: Corona virüsü nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.