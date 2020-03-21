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21.03.2020 - 12:38 |

Son dakika... İran'da corona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre corona virüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Covid-2019'un bulaştığı insan sayısı 275 bini aşarken, ölü sayısı ise 11 bini geçti. İran'dan gelen haberler son 24 saatte 300 kişide daha Covid-19 tespit edildiği yönünde. İşte corona virüsüne dair tüm gelişmeler...

Son dakika... İran'da corona virüsünden ölenlerin sayısı bin 556'ya yükseldi

12.30: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556'ya yükseldi.

07.52: Avustralya’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) vaka sayısının 1051'e çıktığı açıklandı. Eyalet sağlık birimlerinden yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde son 24 saat içinde 300 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

07.36: Fas'ta corona virüsü vaka sayısının 86'ya yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yurt dışından gelen 7 kişide Covid-19 tespit edildi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86'ya çıktı. Fas, dün saat 18.00'den itibaren Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

07.17: Küba'da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.

04.30: Corona virüsü nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Emekli maaşını çeken yaşlı adama gasp dehşetiBeyoğlu'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adam, şüpheli iki kişi tarafından darp edilerek gasp edildi. Yaşlı adamın 2 bin 660 lirasını çalan iki şüpheli kaçarken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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