Son dakika | İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 133 kişi daha hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre İran'da, son 24 saat içinde corona virüs nedeniyle 133 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 3 bin 872'ye yükseldi.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.
Öte yandan İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Rıza Tabeş, milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.
"Milletvekillerinden 11'inin test sonuçları pozitif olarak açıklandı." ifadesini kullanan Tabeş, henüz tüm test sonuçlarının açıklanmadığını ancak 50 vekilin testlerinin pozitif çıkabileceğini söyledi.
İran'da 3 bin 700'den fazla kişinin ölümüne yol açan salgında daha önce de 23 milletvekiline Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Tahran Milletvekili Fatma Rehber, 7 Mart'ta virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Meclis Başkanı Ali Laricani'nin Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı bildirilmişti.