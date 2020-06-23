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23.06.2020 - 14:06 | | AA

Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti!

İran'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artarak 9 bin 863'e yükseldi.

Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde  Kovid-19 nedeniyle 121 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 445 yeni vaka tespit  edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 863'e, vaka sayısının da 209  bin 970'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 846'sının durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari,  tedavileri tamamlanan 169 bin 160 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 475  bin 331 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan ve Hürmüzgan'da  hastanelerde olan hasta sayısının diğer eyaletlerden fazla olduğunu söyledi.

Huzistan'da ölü sayısının azaldığı bilgisini paylaşan Lari, Fars  eyaletinde yatırılan hasta sayısı artarken Kirman, Gülistan, Buşehr ve Hemedan  gibi eyaletlerde ise düştüğünü söyledi. Ülke genelinde ise yatırılan hasta  sayısında ciddi düşüş olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği  duyurulmuştu.

 

 

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