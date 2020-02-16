16.02.2020 - 15:54 | | AA
Son dakika | İran'ın Keşm Adası'nda deprem! Büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine İran'ın Hormozgan Bölgesi'ne bağlı, Basra Körfezi'nde bulunan Keşm Adası'nda deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 16.00'da kaydedildi.
Depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Bu arada 5,8 büyülüğündeki depremden önce saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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