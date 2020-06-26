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26.06.2020 - 16:10 | | milliyet.com.tr / AA

Son dakika... İskoçya'da bıçaklı saldırı! Saldırgan vuruldu...

İskoçya'nın Glasgow kentinde 6 kişiyi bıçaklayan saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Son dakika... İskoçya'da bıçaklı saldırı! Saldırgan vuruldu...

İskoç polisinin açıklamasına göre saldırı mültecilerin kaldığı bir otelde gerçekleşti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu 6 kişiyi bıçaklayan erkek saldırgan, vurularak öldürüldü.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, bıçaklanan polis memurunun durumunun ağır ancak stabil olduğu belirtildi.

Olayı terör saldırısı olarak tanımlamadıklarını duyuran polis, durumun kontrol altına alındığını ve halka yönelik bir tehlike kalmadığını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Glasgow'daki korkunç olayın kendisini derinden üzdüğünü ve kalbinin kurbanların aileleriyle olduğunu" belirtmişti.

Son dakika... İskoçyada bıçaklı saldırı Saldırgan vuruldu...


İngiltere'de de 21 Haziran'da başkent Londra'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Reading kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Polis olayın terör saldırı olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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