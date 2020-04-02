MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberleri | İspanya'da bir günde 950 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
ABONE OL
02.04.2020 - 13:16 | | AA

Son dakika haberleri | İspanya'da bir günde 950 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, İspanya'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükseldi.

Son dakika haberleri | İspanya'da bir günde 950 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İspanya'da corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükseldi. Ülkede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 3 olarak açıklandı.

İspanya'da şu anda 104.118 vaka bulunuyor. Corona virüs vaka sayısında ABD ve İtalya'nın hemen ardından üçüncü sırada yer alan İspanya'da tablo her geçen gün kötüleşmeye devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmen başladı! İmamoğlu'ndan ilk açıklamaDünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevre bağlantı yollarını bu ay içerisinde yapacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fırında sebzeli tavuk güveç nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte bugünkü Gelinim Mutfakta yemeği malzemeleri...

Fırında sebzeli tavuk güveç nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte bugünkü Gelinim Mutfakta yemeği malzemeleri...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Ölüm raporuna 'corona virüs şüphesi' yazılan Türk’ün testi negatif çıktı!

Ölüm raporuna 'corona virüs şüphesi' yazılan Türk’ün testi negatif çıktı!

Sıradaki Haber