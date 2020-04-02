Son dakika haberleri | İspanya'da bir günde 950 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İspanya'da corona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükseldi. Ülkede corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 3 olarak açıklandı.

İspanya'da şu anda 104.118 vaka bulunuyor. Corona virüs vaka sayısında ABD ve İtalya'nın hemen ardından üçüncü sırada yer alan İspanya'da tablo her geçen gün kötüleşmeye devam ediyor.