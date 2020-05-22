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22.05.2020 - 18:38 | | AA

Son dakika... İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 628 oldu

Son dakika haberine göre İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 28 bin 628'e çıktı.

Son dakika... İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 628 oldu

Ayrıntılar geliyor...

Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
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