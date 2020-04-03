Son dakika | İspanya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi

İspanya'da corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e yükseldi.
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Akılalmaz olay! Coronayım deyip tükürdüAntalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.