Son dakika... İspanya'da patlama! Başkent Madrid sarsıldı

İspanyol El Pais gazetesi, başkent Madrid'deki Toledo Caddesi'ndeki bir binada şiddetli bir patlama meydana geldiğini bildiriyor. Neredeyse Madrid'in her yerinde hissedilen patlama bir binada gerçekleşti.

El Pais'in haberinde, yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen patlamanın binanın tepesindeki üç katı havaya uçurduğu belirtildi.

Haberde patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği aktarıldı.

Yerel televizyona konuşan bir görgü tanığı, binanın enkazında en az bir kişinin kaldığını söyledi. Dakikalar sonra açıklama yapan Madrid Belediye Başkanı, en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Türkiye Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay'dan açıklama



Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay CNN Türk'e yaptığı açıklamada yaşanan patlamada Türk vatandaşlarının etkilenmediğini düşündüklerini bildirdi.

Acil kurtarma ekipleri olay yerine ulaşırken, resmi televizyon TVE'nin muhabiri çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

La Sexta TV ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde patlamaya bir gaz sızıntısının yol açmış olabileceğini izleyicilerine aktardı. Ancak bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil.



GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI



Madrid'deki patlamanın görgü tanıklarından Valeria AA’ya konuştu. Valeria, "Patlamanın karşısında bir binada oturuyorum. Eve girerken gaz kokusu aldım. Daha sonra da büyük bir patlama meydana geldi. Şu an şoktayım. Patlama çok şiddetliydi." ifadelerini kullandı.