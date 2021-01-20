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20.01.2021 - 17:23 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İspanya'da patlama! Başkent Madrid sarsıldı

Başkent Madrid'deki bir binada gerçekleşen patlama, tüm sokağı cehennneme çevirdi. Bir binanın tepesindeki üç katın havaya uçtuğu patlamada can kayıpları ve yaralılar var.

Son dakika... İspanya'nın başkenti Madrid'deki patlamadan görüntüler
Son dakika... İspanya'nın başkenti Madrid'deki patlamadan görüntüler
Son dakika... İspanya'nın başkenti Madrid'deki patlamadan görüntüler
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İspanyol El Pais gazetesi, başkent Madrid'deki Toledo Caddesi'ndeki bir binada şiddetli bir patlama meydana geldiğini bildiriyor. Neredeyse Madrid'in her yerinde hissedilen patlama bir binada gerçekleşti.

El Pais'in haberinde, yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen patlamanın binanın tepesindeki üç katı havaya uçurduğu belirtildi.

Haberde patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği aktarıldı.

Yerel televizyona konuşan bir görgü tanığı, binanın enkazında en az bir kişinin kaldığını söyledi. Dakikalar sonra açıklama yapan Madrid Belediye Başkanı, en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay'dan açıklama

Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay CNN Türk'e yaptığı açıklamada yaşanan patlamada Türk vatandaşlarının etkilenmediğini düşündüklerini bildirdi.

Son dakika... İspanyada patlama Başkent Madrid sarsıldı

Acil kurtarma ekipleri olay yerine ulaşırken, resmi televizyon TVE'nin muhabiri çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

La Sexta TV ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde patlamaya bir gaz sızıntısının yol açmış olabileceğini izleyicilerine aktardı. Ancak bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Madrid'deki patlamanın görgü tanıklarından Valeria AA’ya konuştu. Valeria, "Patlamanın karşısında bir binada oturuyorum. Eve girerken gaz kokusu aldım. Daha sonra da büyük bir patlama meydana geldi. Şu an şoktayım. Patlama çok şiddetliydi." ifadelerini kullandı.

 

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