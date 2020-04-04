04.04.2020 - 12:56 | | AA
Son dakika | İspanya'da salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744'e çıktı
Gelen son dakika haberine göre, İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.
Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: “Evde canım sıkılıyor"Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş’ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturdu.