22.05.2020 - 11:58 | | DHA
Son dakika... İtalya Başbakanı Conte öksürük krizine girdi!
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüs (Covid-19) kapsamında düzenlenen parlamento oturumu sırasında öksürmeye başladı. Parlamentoda bulunan muhalifler ise “Maske tak” diyerek tepki gösterdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya’da, Başbakan Giuseppe Conte, virüs krizi kapsamında düzenlenen parlamento oturumunda konuşma yaptı. Conte’nin konuşması sırasında öksürmeye başladığı görüldü. Parlamentoda bulunan muhalifler ise “Maske tak” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmasını kesen Conte, kürsüde bulunan bardaktan su içerek konuşmasına devam etmeye çalıştı ancak yine öksürmeye başladı. Conte, “Konuşmamın sonuna geçiyorum. Boğazımda bir problem var” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Başbakan Conte’nin öksürük krizi, İtalyan basınında geniş yer buldu.
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