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30.01.2020 - 22:27 |

Son dakika... İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması

İtalya Sağlık Bakanlığı: Karantinaya alınan Cruise gemisindeki yolcularda koronavirüsüne rastlanmadı.

Son dakika... İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması

İtalya'da bir cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.  Çinli turistler, İtalya'ya 25 Ocak'ta gelerek, aynı gün Savona'dan gemiye binmişti. Gemideki yolcular arasında 30 tane de Türk olduğu açıklanmıştı.

İtalyan haber ajansı ANSA, yapılan ilk testlerde Çinli turistlerde koronavirüsüne rastlanmadığını dünyaya duyurdu.

Ardından İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Karantinaya alınan Cruise gemisindeki yolcularda koronavirüsüne rastlanmadı." ifadeleri yer aldı.

 

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